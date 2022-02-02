Власти Латвии допускают возобновление обязательного призыва в армию
- Legion-Media
«Ясно, что ядром, на мой взгляд, должна остаться профессиональная служба — хорошо обученные, очень эффективные, боеспособные солдаты. Но чем больше наших жителей и молодёжи мы могли бы, вовлекая, обучить, тем было бы лучше», — сказал он журналистам. Слова премьера приводит РИА Новости.
Также можно рассмотреть частичное введение обязательной воинской повинности, «увеличение численности солдат запаса и земессаргов», отметил он.
Как уточняет агентство, от обязательной военной службы Латвия отказалась до вступления в НАТО в 2004 году. Численность армии составляет около 7 тыс. человек.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила за усиление присутствия сил НАТО на востоке Европы.