Власти Латвии допускают возобновление обязательного призыва в армию

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш допустил возможность частичного возобновления обязательной военной службы в стране. При этом он подчеркнул, что ядром вооружённых сил должны быть профессиональные военнослужащие.

«Ясно, что ядром, на мой взгляд, должна остаться профессиональная служба — хорошо обученные, очень эффективные, боеспособные солдаты. Но чем больше наших жителей и молодёжи мы могли бы, вовлекая, обучить, тем было бы лучше», — сказал он журналистам. Слова премьера приводит РИА Новости.

Также можно рассмотреть частичное введение обязательной воинской повинности, «увеличение численности солдат запаса и земессаргов», отметил он.

Как уточняет агентство, от обязательной военной службы Латвия отказалась до вступления в НАТО в 2004 году. Численность армии составляет около 7 тыс. человек.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила за усиление присутствия сил НАТО на востоке Европы.