В Белоруссии возбудили дело против польского судьи, отказавшего в выдаче Путило
- РИА Новости
Речь идёт о судье Окружного суда Варшавы Дариуше Любовском.
«В ходе заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Действия судьи квалифицированы по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»).
Уголовное дело направлено в Следственный комитет республики.
26 января Варшавский окружной суд отказал Минску в выдаче Степана Путило.
Тогда судья сказал: «Вы не можете кого-то отдать в руки правосудия, если этой системы правосудия вообще не существует. Вы не можете кого-то отдать в руки государства, которое на самом деле государством не является».
В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Белоруссии внёс Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.