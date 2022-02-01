В Белоруссии возбудили дело против польского судьи, отказавшего в выдаче Путило

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Белорусская прокуратура возбудила уголовное уголовное дело о разжигании вражды против польского судьи, который рассматривал вопрос о выдаче Белоруссии основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило.
В Белоруссии возбудили дело против польского судьи, отказавшего в выдаче Путило
  • РИА Новости

Речь идёт о судье Окружного суда Варшавы Дариуше Любовском.

«В ходе заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Действия судьи квалифицированы по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»).

Уголовное дело направлено в Следственный комитет республики.

26 января Варшавский окружной суд отказал Минску в выдаче Степана Путило.

Тогда судья сказал: «Вы не можете кого-то отдать в руки правосудия, если этой системы правосудия вообще не существует. Вы не можете кого-то отдать в руки государства, которое на самом деле государством не является».

В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Белоруссии внёс Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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