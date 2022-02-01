Премьер Польши заявил о готовности передать Украине лёгкие миномёты

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалём в Киеве заявил о готовности передать Украине лёгкие миномёты и ПЗРК Grom.

«Мы готовы передать Украине несколько десятков тысяч штук артиллерийских боеприпасов, комплексы ПВО GROM, а также лёгкие миномёты», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

По его словам, также Польша готова предоставить украинской стороне разведывательные дроны и «другого рода оружие оборонительного характера».

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников после переговоров с польским коллегой Мариушем Блащаком заявил, что Киев ожидает от Варшавы «интересных подарков».