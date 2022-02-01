Глава Минобороны Украины заявил об ожидании Киевом «интересных подарков» от Варшавы

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Украинский министр обороны Алексей Резников после переговоров с польским коллегой Мариушем Блащаком заявил, что Киев ожидает от Варшавы «интересных подарков».
Глава Минобороны Украины заявил об ожидании Киевом «интересных подарков» от Варшавы
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Об этом Резников написал в своём Facebook.

По его словам, они с Блащаком обсудили текущие оборонные потребности Украины, а также возможность оказания военно-технической помощи со стороны Польши.

«Приоткрою занавес немного — ожидаем от наших польских друзей «интересных подарков», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава намерена поставить Украине ПЗРК Grom и беспилотники.

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