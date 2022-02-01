На Украине могут отменить призыв на срочную военную службу с 2024 года
- Gettyimages.ru
Соответствующий документ опубликован на сайте офиса президента Украины.
«С целью обеспечения государственного суверенитета... обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроекты по... введению модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года», — говорится в указе.
Ранее Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии.