На Украине могут отменить призыв на срочную военную службу с 2024 года

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который может привести к отмене с 1 января 2024 года призыва на срочную военную службу в стране.
На Украине могут отменить призыв на срочную военную службу с 2024 года
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Соответствующий документ опубликован на сайте офиса президента Украины.

«С целью обеспечения государственного суверенитета... обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроекты по... введению модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года», — говорится в указе.

Ранее Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии.

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