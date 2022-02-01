Зеленский призвал украинцев «не поддаваться вирусу паники»
- AP
Об этом Зеленский заявил в ходе открытия VII сессии Верховной рады.
По его словам, украинцам нужно достичь единства в информационном поле.
«Экономика Украины стабилизируется, финансовая система под контролем, гривна чувствует себя лучше, золотовалютные резервы — на рекордном уровне», — цитирует украинского президента ТАСС.
Также он заявил, что «финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом».
Ранее Зеленский и Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные финансовые меры поддержки Украины со стороны США.