Правительство Латвии продлило на три месяца режим ЧС на границе с Белоруссией

Короткая ссылка
Правительство Латвии приняло решение продлить на три месяца режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.
Правительство Латвии продлило на три месяца режим ЧС на границе с Белоруссией
  • Gettyimages.ru

«Учитывая по-прежнему напряжённую ситуацию с нелегальной миграцией на латвийско-белорусской границе, правительство решило продлить действие ЧС в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях страны и в городе Даугавпилсе до 10 мая», — приводит сообщение агентство ЛЕТА.

Латвийское МВД также заявило почти о 5 тыс. задержанных при попытке незаконного пересечения границы с 10 августа 2021 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что миграционный кризис на границе с Евросоюзом ещё не разрешён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить