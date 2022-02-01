Правительство Латвии продлило на три месяца режим ЧС на границе с Белоруссией
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«Учитывая по-прежнему напряжённую ситуацию с нелегальной миграцией на латвийско-белорусской границе, правительство решило продлить действие ЧС в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях страны и в городе Даугавпилсе до 10 мая», — приводит сообщение агентство ЛЕТА.
Латвийское МВД также заявило почти о 5 тыс. задержанных при попытке незаконного пересечения границы с 10 августа 2021 года.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что миграционный кризис на границе с Евросоюзом ещё не разрешён.