Лукашенко заявил, что миграционный кризис на границе с ЕС ещё не разрешён

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что миграционный кризис на границе с Евросоюзом ещё не разрешён.
Лукашенко заявил, что миграционный кризис на границе с ЕС ещё не разрешён
  • AP

«Вроде бы ситуации уже нет с беженцами, но это вам только кажется. Как шли они, так и идут. Они напрямую идут. И то, что я предупреждал Запад: раньше летали на самолётах, сейчас пешком пошли. Пока не толпы, а просачиваются понемножку сюда. И каждые сутки», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко отметил, что «за прошлую неделю (в соседних странах) заявили о том, что до 200 человек за неделю перешли на ту сторону — в Польшу, Литву, Латвию, в основном в Польшу».

По его словам, вопрос с беженцами надо решать в корне.

Ранее Лукашенко заявил, что не хотел бы «никакой войнушки».

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