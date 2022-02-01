Зеленский заявил о проработке даты встречи советников нормандского формата в Берлине
- AP
«Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договорённость относительно встречи лидеров «нормандской четвёрки», — сказал Зеленский, выступая на открытии новой сессии Верховной рады Украины.
Ранее политсоветники лидеров «нормандской четвёрки» по итогам встречи в Париже подтвердили приверженность духу Минских соглашений и выступили за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.