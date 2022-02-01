В грузинском Минобороны анонсировали учения Грузия — НАТО в марте

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Командно-штабные учения «Грузия — НАТО 2022» пройдут в марте на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского Минобороны.
В грузинском Минобороны анонсировали учения Грузия — НАТО в марте
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«Совместные учения Грузии и НАТО NATO — GEO EX 2022 пройдут в марте в Грузии в третий раз. Учениями — от планировки до исполнительной фазы — будет руководить грузинская сторона. В них примут участие члены и партнёры НАТО», — говорится в заявлении в Facebook.

Отмечается, что на заключительном этапе подготовки учений в совместном центре тренировок и оценок присутствовал начальник учебного центра Объединённых сил НАТО, бригадный генерал Джозеф Спишак.

Ранее сообщалось, что крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом пройдут в марте, в них примут участие 35 тыс. военных из 28 стран.

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