В ДНР заявили, что имеют право попросить военную помощь из-за действий Киева

Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявляет, что оставляет за собой право обратиться за военной помощью, в том числе к России, в случае дальнейших поставок вооружения на Украину.

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«Призываем страны Запада и международные организации, финансирующие украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия и заставить Киев выполнить минские договорённости. В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи», — сказал представитель ведомства. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона намерена поставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Grom и беспилотники. Министерство обороны Литвы заявило, что литовская и латвийская стороны намерены передать армии Украины американские ПЗРК Stinger.