Сенатор Ковитиди упрекнула Киев в утрате самостоятельности в принятии решений

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Минские соглашения невыполнимы и, по его мнению, приведут к разрушению страны.

«Заявление секретаря СНБО Украины о невыполнимости Минских соглашений необоснованно, поскольку нельзя разрушить государство, которое управляется извне, а значит, лишено суверенитета. Ярким подтверждением утраты самостоятельности Украины в принятии решений является факт того, что все переговоры о судьбе Украины ведутся Вашингтоном», — подчеркнула Ковитиди.

Ранее Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и обвинил их в разрушении страны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал в беседе с RT данное заявление «абсолютно провокационным».