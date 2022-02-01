Сенатор Ковитиди упрекнула Киев в утрате самостоятельности в принятии решений
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- РИА Новости
«Заявление секретаря СНБО Украины о невыполнимости Минских соглашений необоснованно, поскольку нельзя разрушить государство, которое управляется извне, а значит, лишено суверенитета. Ярким подтверждением утраты самостоятельности Украины в принятии решений является факт того, что все переговоры о судьбе Украины ведутся Вашингтоном», — подчеркнула Ковитиди.
Ранее Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и обвинил их в разрушении страны.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал в беседе с RT данное заявление «абсолютно провокационным».