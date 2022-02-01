На Украине за сутки выявили более 30 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки на Украине выявили 30 768 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Минздрава.

Отмечается, что за 24 часа от коронавируса скончались 192 человека, выздоровели после прохождения лечения 8835 пациентов.

Всего в стране было выявлено 4 095 263 случая коронавируса, 100 395 человек умерли, 3 631 580 пациентов вылечились от COVID-19.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.