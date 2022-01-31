Лидер партии «Батькивщина» Тимошенко назвала цель «эскалации на границах»

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Лидер партии «Батькивщина», народный депутат Юлия Тимошенко назвала цель «эскалации на границах».
Лидер партии «Батькивщина» Тимошенко назвала цель «эскалации на границах»
  • AP

«Вся эта эскалация на границах связана не с тем, чтобы начать полномасштабную войну против Украины, хотя этот риск всегда будет оставаться, но для того, чтобы принудить Украину к выполнению Минских соглашений… И сейчас нужно разобраться, кто затолкал Украину в этот тупик и какой из него есть выход», — цитирует Интерфакс-Украина Тимошенко.

По её словам, Минские соглашения «угрожают потерей Украиной суверенитета и независимости не меньше военного вторжения и являются фактически политическим вариантом захвата Украины Российской Федерацией».

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина готова к конструктивным переговорам с Россией, но не позволит оказывать на своих представителей давление.

26 января в Елисейском дворце в Париже прошли переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины).

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