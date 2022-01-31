Политолог Дудчак прокомментировал ситуацию в Донбассе

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Анастасия Белоусова
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яна Лещенко о том, что украинские спецслужбы совместно с западными партнёрами готовят постановочные видеосюжеты о якобы агрессии России и самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР в Донбассе.
Политолог Дудчак прокомментировал ситуацию в Донбассе
  • AP

Эксперт назвал это вполне вероятным сценарием, отметив, что прибыло много специалистов.

«Сценарий достаточно простой. Такие провокации были и в Сирии, и на других территориях. Россия всегда будет во всём «виновата». И то, что они готовят провокацию, — это без сомнения», — заявил политолог.

Ранее Лещенко отметил, что украинские специалисты при поддержке западных спецслужб разрабатывают специальную информационную кампанию с кодовым названием Crushing Sword.

Лещенко заявил, что на первом этапе планируется выпуск «заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины» со стороны народных республик Донбасса и России.

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