Политолог Дудчак прокомментировал ситуацию в Донбассе

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яна Лещенко о том, что украинские спецслужбы совместно с западными партнёрами готовят постановочные видеосюжеты о якобы агрессии России и самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР в Донбассе.

Эксперт назвал это вполне вероятным сценарием, отметив, что прибыло много специалистов.

«Сценарий достаточно простой. Такие провокации были и в Сирии, и на других территориях. Россия всегда будет во всём «виновата». И то, что они готовят провокацию, — это без сомнения», — заявил политолог.

Ранее Лещенко отметил, что украинские специалисты при поддержке западных спецслужб разрабатывают специальную информационную кампанию с кодовым названием Crushing Sword.

Лещенко заявил, что на первом этапе планируется выпуск «заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины» со стороны народных республик Донбасса и России.