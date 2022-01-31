Политолог Дудчак прокомментировал ситуацию в Донбассе
- AP
Эксперт назвал это вполне вероятным сценарием, отметив, что прибыло много специалистов.
«Сценарий достаточно простой. Такие провокации были и в Сирии, и на других территориях. Россия всегда будет во всём «виновата». И то, что они готовят провокацию, — это без сомнения», — заявил политолог.
Ранее Лещенко отметил, что украинские специалисты при поддержке западных спецслужб разрабатывают специальную информационную кампанию с кодовым названием Crushing Sword.
Лещенко заявил, что на первом этапе планируется выпуск «заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины» со стороны народных республик Донбасса и России.