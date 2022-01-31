Политолог Бальбек прокомментировал заявление главы ЛНР о наёмниках на Украине

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонида Пасечника о прибывающих на Украину под видом инструкторов иностранных наёмниках.
Политолог Бальбек прокомментировал заявление главы ЛНР о наёмниках на Украине
  • AP

Политолог заявил, что Вашингтон заинтересован «в создании незаживающей язвы на теле украинского государства».

«Нужно для усиления эффекта отправить на линию противостояния наёмников. Ведь, как показывает история, все грязные операции Запада выполняли вот такие солдаты удачи, чтобы в случае провала можно было смело от них дистанцироваться. Америке не нужна сильная Украина, ей нужны сильные потрясения», — заключил эксперт.

Ранее Пасечник заявил о прибывающих на Украину под видом инструкторов иностранных наёмниках.

Пасечник заявил со ссылкой на официальные данные, что на Украине на ротационной основе находятся сотни инструкторов из стран НАТО.

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