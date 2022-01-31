Глава ЛНР Пасечник заявил о прибывающих на Украину под видом инструкторов наёмниках

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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил о прибывающих на Украину под видом инструкторов иностранных наёмниках.
Глава ЛНР Пасечник заявил о прибывающих на Украину под видом инструкторов наёмниках
  • РИА Новости

Пасечник заявил со ссылкой на официальные данные, что на Украине на ротационной основе находятся сотни инструкторов из стран НАТО.

«Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наёмники», — сказал он.

Также глава ЛНР заявил, что Центральное разведывательное управление США обучает украинцев организации партизанского движения.

«Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведёт ещё с 2015 года», — заявил Пасечник.

Ранее он рассказал, что Киев стягивает тяжёлую технику к линии соприкосновения в Донбассе.

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