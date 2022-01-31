Глава ЛНР Пасечник заявил о прибывающих на Украину под видом инструкторов наёмниках
- РИА Новости
Пасечник заявил со ссылкой на официальные данные, что на Украине на ротационной основе находятся сотни инструкторов из стран НАТО.
«Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наёмники», — сказал он.
Также глава ЛНР заявил, что Центральное разведывательное управление США обучает украинцев организации партизанского движения.
«Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведёт ещё с 2015 года», — заявил Пасечник.
Ранее он рассказал, что Киев стягивает тяжёлую технику к линии соприкосновения в Донбассе.