Глава ЛНР Пасечник заявил о прибывающих на Украину под видом инструкторов наёмниках

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил о прибывающих на Украину под видом инструкторов иностранных наёмниках.

Пасечник заявил со ссылкой на официальные данные, что на Украине на ротационной основе находятся сотни инструкторов из стран НАТО.

«Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наёмники», — сказал он.

Также глава ЛНР заявил, что Центральное разведывательное управление США обучает украинцев организации партизанского движения.

«Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведёт ещё с 2015 года», — заявил Пасечник.

Ранее он рассказал, что Киев стягивает тяжёлую технику к линии соприкосновения в Донбассе.