Летевший из Москвы в Фергану самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Намангана

Короткая ссылка
Авиарейс «Уральских авиалиний» Москва — Фергана совершил вынужденную посадку в аэропорту Намангана из-за тумана в аэропорту назначения, заявил представитель АО Uzbekistan airports.

«Рейс SVR8317 авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва — Фергана из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане в 07:32 (05:32 по мск. — RT)», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам собеседника издания, всех пассажиров самолёта доставят в конечный пункт назначения наземным транспортом.

Ранее выполнявший рейс Нижний Новгород — Москва самолёт экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси.

Посадка прошла в штатном режиме в 14:01 мск. О причинах срабатывания датчика пока ничего не известно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить