Летевший из Москвы в Фергану самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Намангана

Авиарейс «Уральских авиалиний» Москва — Фергана совершил вынужденную посадку в аэропорту Намангана из-за тумана в аэропорту назначения, заявил представитель АО Uzbekistan airports.

«Рейс SVR8317 авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва — Фергана из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане в 07:32 (05:32 по мск. — RT)», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам собеседника издания, всех пассажиров самолёта доставят в конечный пункт назначения наземным транспортом.

Ранее выполнявший рейс Нижний Новгород — Москва самолёт экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси.

Посадка прошла в штатном режиме в 14:01 мск. О причинах срабатывания датчика пока ничего не известно.