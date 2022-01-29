ТАСС: самолёт рейса Нижний Новгород — Москва экстренно сел в аэропорту Шереметьево

Короткая ссылка
Выполнявший рейс Нижний Новгород — Москва самолёт экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
ТАСС: самолёт рейса Нижний Новгород — Москва экстренно сел в аэропорту Шереметьево
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолёт, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси», — заявил собеседник агентства.

Посадка прошла в штатном режиме в 14:01 мск. О причинах срабатывания датчика пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что самолёт Boeing-777, летевший по маршруту Москва — Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности двигателя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить