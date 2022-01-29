ТАСС: самолёт рейса Нижний Новгород — Москва экстренно сел в аэропорту Шереметьево
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Самолёт, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси», — заявил собеседник агентства.
Посадка прошла в штатном режиме в 14:01 мск. О причинах срабатывания датчика пока ничего не известно.
Ранее сообщалось, что самолёт Boeing-777, летевший по маршруту Москва — Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности двигателя.