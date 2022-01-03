ТАСС: самолёт Москва — Хабаровск вернулся после срабатывания датчика неисправности

Короткая ссылка
Самолёт Boeing-777, летевший по маршруту Москва — Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности двигателя.
ТАСС: самолёт Москва — Хабаровск вернулся после срабатывания датчика неисправности
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

«Boeing-777 рейса Москва — Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя», — сообщил он.

Посадка прошла штатно, пострадавших нет. 

Выясняются причины случившегося.

В декабре сообщалось, что летевший из Москвы в Краснодар самолёт совершил посадку из-за датчика разгерметизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить