ТАСС: самолёт Москва — Хабаровск вернулся после срабатывания датчика неисправности

Самолёт Boeing-777, летевший по маршруту Москва — Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности двигателя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

«Boeing-777 рейса Москва — Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя», — сообщил он.

Посадка прошла штатно, пострадавших нет.

Выясняются причины случившегося.

В декабре сообщалось, что летевший из Москвы в Краснодар самолёт совершил посадку из-за датчика разгерметизации.