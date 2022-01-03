ТАСС: самолёт Москва — Хабаровск вернулся после срабатывания датчика неисправности
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
«Boeing-777 рейса Москва — Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя», — сообщил он.
Посадка прошла штатно, пострадавших нет.
Выясняются причины случившегося.
В декабре сообщалось, что летевший из Москвы в Краснодар самолёт совершил посадку из-за датчика разгерметизации.