Летевший из Москвы в Краснодар самолёт совершил посадку из-за датчика разгерметизации

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Самолёт, летевший рейсом Москва — Краснодар, сел в штатном режиме в Шереметьеве после срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов.
Летевший из Москвы в Краснодар самолёт совершил посадку из-за датчика разгерметизации
  • РИА Новости

«Самолёт Boeing 737, летевший рейсом Москва — Краснодар, в 06:30 экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Сработал датчик разгерметизации кабины. Посадка прошла в штатном режиме», — приводит РИА Новости заявление представителя экстренных служб.

Уточняется, что пострадавших среди 159 находившихся на борту человек нет.

Ранее стало известно, что один человек пострадал при аварийной посадке вертолёта в Бурятии.

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