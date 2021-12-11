Летевший из Москвы в Краснодар самолёт совершил посадку из-за датчика разгерметизации
- РИА Новости
«Самолёт Boeing 737, летевший рейсом Москва — Краснодар, в 06:30 экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Сработал датчик разгерметизации кабины. Посадка прошла в штатном режиме», — приводит РИА Новости заявление представителя экстренных служб.
Уточняется, что пострадавших среди 159 находившихся на борту человек нет.
Ранее стало известно, что один человек пострадал при аварийной посадке вертолёта в Бурятии.