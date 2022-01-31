Глава ЛНР Пасечник прокомментировал намерения США объявить Донбасс террористами

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал намерения США объявить «поддерживаемые Россией» силы в Донбассе террористическими путём санкций.

В интервью РИА Новости он напомнил, что против народных республик уже введено немало ограничительных мер за сам факт их существования и намерения жителей Донбасса защищать свои убеждения.

«США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы», — заявил собеседник агентства.

Пасечник добавил, что спустя восемь лет войны и давления его не заботят подобные заявления со стороны Соединённых Штатов.

«У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике», — подчеркнул он.

Ранее издание The Washington Post опубликовало текст предложений американских санкций, согласно которым любые вооружённые формирования, связанные или контролируемые ЛНР или ДНР, «должны быть приравнены к иностранным террористическим организациям».

Кроме того, новый проект американских санкций предусматривает признание России государством — спонсором терроризма.