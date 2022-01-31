Подразделения ВВО России начали развёртывание полевых пунктов в Белоруссии
«Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах», — приводит РИА Новости заявление Минобороны России.
Защиту от воздушного нападения условного противника организовывают подразделения ПВО.
Ранее Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».