Подразделения ВВО России начали развёртывание полевых пунктов в Белоруссии

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Участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства подразделения Восточного военного округа (ВВО) начали развёртывание в Белоруссии полевых пунктов и организовали единую систему управления войсками.

«Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах», — приводит РИА Новости заявление Минобороны России.

Защиту от воздушного нападения условного противника организовывают подразделения ПВО.

Ранее Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

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