Абхазия и Россия провели антитеррористические учения в Сухуме

Короткая ссылка
Первые абхазско-российские антитеррористические учения прошли в центре Сухума. Об этом сообщил председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут.
Абхазия и Россия провели антитеррористические учения в Сухуме
  • РИА Новости

«Данное мероприятие организовано для предупреждения в первую очередь внешних угроз, ну и, конечно же, внутренних проявлений террористического характера», — цитирует Интерфакс Киута.

По его словам, замысел учений состоял в «освобождении правительственного здания с заложниками, захваченными террористами, с применением авиации и бронетехники». 

Как подчёркивается, подобные мероприятия «будут проводиться и впредь совместно с российскими коллегами, а также с привлечением подразделений Минобороны Абхазии не только в населённых пунктах, но и на море и в горах».

Ранее масштабные учения антитеррористической направленности состоялись в ряде гарнизонов Тихоокеанского флота (ТОФ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить