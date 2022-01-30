Абхазия и Россия провели антитеррористические учения в Сухуме

Первые абхазско-российские антитеррористические учения прошли в центре Сухума. Об этом сообщил председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут.

«Данное мероприятие организовано для предупреждения в первую очередь внешних угроз, ну и, конечно же, внутренних проявлений террористического характера», — цитирует Интерфакс Киута.

По его словам, замысел учений состоял в «освобождении правительственного здания с заложниками, захваченными террористами, с применением авиации и бронетехники».

Как подчёркивается, подобные мероприятия «будут проводиться и впредь совместно с российскими коллегами, а также с привлечением подразделений Минобороны Абхазии не только в населённых пунктах, но и на море и в горах».

Ранее масштабные учения антитеррористической направленности состоялись в ряде гарнизонов Тихоокеанского флота (ТОФ).