На Украине выявили более 24 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки на Украине выявили 24 508 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Минздрава.

Отмечается, что за 24 часа от коронавируса скончались 94 человека, выздоровели после прохождения лечения 3145 пациентов.

Всего в стране было выявлено 4 042 469 случаев коронавируса, 100 125 человек умерли, 3 615 257 пациентов выздоровели от COVID-19.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.