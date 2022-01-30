На Украине выявили более 24 тысяч случаев коронавируса
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Отмечается, что за 24 часа от коронавируса скончались 94 человека, выздоровели после прохождения лечения 3145 пациентов.
Всего в стране было выявлено 4 042 469 случаев коронавируса, 100 125 человек умерли, 3 615 257 пациентов выздоровели от COVID-19.
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.