В Раде заявили о возможности предоставления ПЗРК членам территориальной обороны Украины

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Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Федор Вениславский заявил о возможности предоставления переносных зенитно-ракетных комплексов и миномётов добровольческим формированиям территориальной обороны Украины.
В Раде заявили о возможности предоставления ПЗРК членам территориальной обороны Украины
  • РИА Новости

«Главнокомандующий может принять решение единолично и предоставить добровольческим формированиям гранатомёты, миномёты, зенитные установки, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы. То есть то вооружение, которое точно будет очень мощным сдерживающим фактором для возможного расширения агрессии», — сказал он в интервью порталу «Новое время».

Он также уточнил, что добровольцам не дадут танки, но вот бронетранспортёры предоставить могут, «хотя бы те, которые есть на складах, которые не используются (БТР-60, БТР-70)». 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские власти не контролируют огромную часть украинских военнослужащих.

27 января МВД Украины сообщили о задержании бойца Нацгвардии страны, который устроил стрельбу в Днепре, из-за чего пять человек погибли и ещё пятеро пострадали.

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