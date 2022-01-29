В Раде заявили о возможности предоставления ПЗРК членам территориальной обороны Украины

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Федор Вениславский заявил о возможности предоставления переносных зенитно-ракетных комплексов и миномётов добровольческим формированиям территориальной обороны Украины.

«Главнокомандующий может принять решение единолично и предоставить добровольческим формированиям гранатомёты, миномёты, зенитные установки, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы. То есть то вооружение, которое точно будет очень мощным сдерживающим фактором для возможного расширения агрессии», — сказал он в интервью порталу «Новое время».

Он также уточнил, что добровольцам не дадут танки, но вот бронетранспортёры предоставить могут, «хотя бы те, которые есть на складах, которые не используются (БТР-60, БТР-70)».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские власти не контролируют огромную часть украинских военнослужащих.

27 января МВД Украины сообщили о задержании бойца Нацгвардии страны, который устроил стрельбу в Днепре, из-за чего пять человек погибли и ещё пятеро пострадали.