Токаев поручил разыскать осквернивших православное кладбище на юге Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Алма-Атинской области.
Токаев поручил разыскать осквернивших православное кладбище на юге Казахстана
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область), с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону», — написал Токаев в своём Twitter.

Как сообщает ТАСС, неизвестные на православном кладбище сорвали с могил кресты, а также сломали ограды и венки.

По факту осквернения кладбища заведено уголовное дело по статье «Вандализм». 

Ранее в Луганской области неизвестные разрушили памятник жертвам холокоста.

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