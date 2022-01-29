Токаев поручил разыскать осквернивших православное кладбище на юге Казахстана
- © РИА Новости / Михаил Климентьев
«Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область), с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону», — написал Токаев в своём Twitter.
Как сообщает ТАСС, неизвестные на православном кладбище сорвали с могил кресты, а также сломали ограды и венки.
По факту осквернения кладбища заведено уголовное дело по статье «Вандализм».
Ранее в Луганской области неизвестные разрушили памятник жертвам холокоста.