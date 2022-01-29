Токаев поручил разыскать осквернивших православное кладбище на юге Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Алма-Атинской области.

«Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область), с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону», — написал Токаев в своём Twitter.

Как сообщает ТАСС, неизвестные на православном кладбище сорвали с могил кресты, а также сломали ограды и венки.

По факту осквернения кладбища заведено уголовное дело по статье «Вандализм».

Ранее в Луганской области неизвестные разрушили памятник жертвам холокоста.