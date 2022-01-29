Президент Казахстана Токаев заявил об отсутствии торга с Назарбаевым о личных привилегиях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не вёл переговоры с бывшим лидером республики Нурсултаном Назарбаевым о личных привилегиях.

«Нет, никакого торга, естественно, не было, разговоров о личных привилегиях тоже не было (с Назарбаевым. — RT). Единственное, что был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности», — заявил он в интервью республиканскому телеканалу «Хабар 24».

Токаев добавил, что при обострении ситуации в Казахстане он был вынужден заявить, что является председателем Совбеза республики.

«Этот вопрос был решён буквально на ходу», — сказал президент Казахстана.

Ранее Назарбаев в видеообращении заявил об отсутствии конфликта и противостояния в элите республики.