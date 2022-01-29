Токаев рассказал о размышлениях над реформированием парламентской системы Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью телеканалу «Хабар 24», что серьёзно думает над реформированием парламентской и партийной систем страны.
Токаев рассказал о размышлениях над реформированием парламентской системы Казахстана
  • РИА Новости

«Я могу сказать, что серьёзно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране и, конечно же, партийной системы... считаю, что я должен стоять несколько выше всех общественно-партийных и политических структур, служить неким магнитом, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю», — цитирует его ТАСС.

11 января Токаев анонсировал новый пакет политических реформ для Казахстана.

По его словам, Казахстан продолжит идти по курсу политической модернизации. Глава страны назвал это своей принципиальной позицией.

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