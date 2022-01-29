В столице Молдавии прошла акция протеста против повышения тарифов на энергоресурсы
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в протесте приняли участие активисты оппозиционной партии «Гражданский конгресс».
По данным агентства, демонстранты прошли по главному проспекту молдавской столицы и провели пикеты у зданий парламента и правительства.
Как заявили организаторы протеста, данная акция является лишь началом.
Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что закупочная цена газа в 2022 году составит $620 за 1 тыс. кубометров.