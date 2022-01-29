Украина увеличила число отказов россиянам во въезде на её территорию

На территорию Украины в 2021 году не пропустили около 7 тыс. россиян — в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Это следует из данных украинской Госпогранслужбы.

«Сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в пропуске через границу около 46 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в позапрошлом году. Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тыс.», — говорится в сообщении службы.

Для граждан других государств главной причиной отказа в пропуске стали карантинные ограничения и неподтверждённая цель поездки.

«Наибольшим количеством иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Причём их количество выросло почти в 2,5 раза и составило около 7 тыс. человек», — заявили в ведомстве.

В ноябре 2021 года украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит петицию о запрете въезда россиянам на Украину.