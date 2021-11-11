Украинский лидер Владимир Зеленский рассмотрит петицию о запрете въезда россиянам на Украину.

Соответствующая электронная петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины и уже набрала необходимые 25 тыс. голосов, что обязывает главу страны рассмотреть данное обращение.

Как указывает издание «СТРАНА.ua», соответствующую петицию в начале ноября создал одесский радикал Сергей Стерненко.

Ранее Зеленский предоставил ответ на петицию о запрете гастролей российских артистов в стране. В сообщении говорится, что президент призвал ряд ведомств проработать данный вопрос.