Зеленский призвал рассмотреть вопрос запрета гастролей россиян на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский предоставил ответ на петицию о запрете гастролей российских артистов в стране. В нём говорится, что он призвал проработать данный вопрос.
Зеленский призвал рассмотреть вопрос запрета гастролей россиян на Украине
  • Reuters

Как отмечается в ответе на сайте офиса Зеленского, с соответствующим вопросом президент Украины обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову.

«С учётом изложенного с целью обеспечения безопасности Украины... в соответствии с компетенцией проработать внесённые предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона Украины «О гастрольных мероприятиях на Украине» в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора», — говорится в документе.

Зеленский добавил, что просит проработать вопросы совершенствования системы организации и проведения гастролей российских артистов, а также усиления ответственности за нарушение требований закона.

Ранее актёр, режиссёр народный артист России Сергей Безруков прокомментировал запрет ему въезда на Украину.

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