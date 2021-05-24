Безруков прокомментировал запрет ему въезда на Украину

Народный артист России актёр, режиссёр Сергей Безруков в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировал запрет ему въезда на Украину.

Он рассказал, что его несколько раз вносили в базу украинского сайта «Миротворец».

«В «Миротворце», по-моему, дважды был. Выпадал, они меня опять вносили. Меня периодически вносят туда, в «Миротворец», — сказал он.

Также Безруков ответил на вопрос, жаль ли ему, что он не сможет въехать на Украину.

«Мне жаль поклонников, которые до сих пор там есть, которые пишут, говорят: «Когда эта мерзость вся закончится?» Они ненавидят уже всю власть тамошнюю, вот этих всех «миротворцев» и всех иже с ними, и просто молятся за то, чтобы наконец это всё закончилось, чтобы я наконец туда приехал», — сказал он.

Также Безруков рассказал о хейте в интернете с политической подоплёкой.

«Когда ты понимаешь, что это не просто негатив людей, которые тебя не любят за твои роли. Только политика. Более того, когда всё это повторяется, когда одни и те же оскорбления и ты понимаешь, что боты, тролли проплачивались», — заявил актёр.

В августе 2017 года Безруков попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.