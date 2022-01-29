Медведчук назвал цель антироссийских заявлений Зеленского

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что целью антироссийских заявлений украинского президента Владимира Зеленского является попытка отвлечь внимание от провалов в его политике.
Медведчук назвал цель антироссийских заявлений Зеленского
  • AP

«Нет информации, никакого вторжения не может быть, и нет подтверждения того, что концентрация российских войск на границе России и Украины направлена на возможное потенциальное будущее вторжение», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала UkrLive.

А на следующий день, по словам Медведчука, Зеленский говорит о возможности оккупации Харькова. Такие заявления, отмечает политик, порождают сомнения.

«Но они удачно порождаются, в плане того, чтобы отвлечь внимание от полного провала власти в обеспечении людей во всём: рабочими местами, продовольствием, обеспечением мер здравоохранения, образования и многого другого», — сказал он.

Ранее Медведчук заявил, что не верит в возможность «вторжения» России на Украину.

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