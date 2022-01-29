На Украине за сутки выявили более 37 тысяч случаев коронавируса
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Отмечается, что за 24 часа от коронавируса скончались 149 человек, выздоровели после прохождения лечения 7163 пациента.
Всего в стране был выявлен 4 017 961 случай коронавируса, 100 031 человек умер, 3 615 257 пациентов выздоровели от COVID-19.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон»