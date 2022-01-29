В Киеве состоялся митинг с требованием к Зеленскому о недопущении войны с Россией

В украинской столице состоялся митинг с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами!» — скандировали участники акции.

Митингующие обратились к Зеленскому с вопросом о том, зачем всё это нужно.

По словам организаторов акции, на фоне риторики властей Украины о «возможной российской агрессии» испуганные граждане начали скупать продукты в магазинах, а пенсионеры стали чаще жаловаться на недомогания.

Демонстранты держали в руках баннеры с фразами в адрес Зеленского: «Прекрати издеваться над народом».

25 января массовый протест частных предпринимателей в центре Киева перерос в столкновения с полицией у здания Верховной рады.

Демонстранты попытались проникнуть в здание парламента, в ответ силовики применили слезоточивый газ.

Во время столкновений полицейских с протестующими в Киеве пострадали 18 сотрудников правоохранительных органов и трое участников митинга.