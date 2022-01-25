Во время столкновений у здания Рады пострадали 18 полицейских и три участника протеста

Короткая ссылка
Во время столкновений полицейских с протестующими в Киеве пострадали 18 сотрудников правоохранительных органов и трое участников митинга, сообщила полиция.
Во время столкновений у здания Рады пострадали 18 полицейских и три участника протеста
  • Gettyimages.ru

«18 полицейских и три участника акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Участников, которые сопротивлялись законным требованиям правоохранителей и совершали противоправные действия, доставили в Печерское управление полиции», — говорится в заявлении.

После столкновений возбуждены уголовные дела.

25 января массовый протест частных предпринимателей в центре Киева перерос в столкновения с полицией у здания Верховной рады.

Демонстранты попытались проникнуть в здание парламента, в ответ силовики применили слезоточивый газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить