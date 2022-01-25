Во время столкновений у здания Рады пострадали 18 полицейских и три участника протеста
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«18 полицейских и три участника акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Участников, которые сопротивлялись законным требованиям правоохранителей и совершали противоправные действия, доставили в Печерское управление полиции», — говорится в заявлении.
После столкновений возбуждены уголовные дела.
25 января массовый протест частных предпринимателей в центре Киева перерос в столкновения с полицией у здания Верховной рады.
Демонстранты попытались проникнуть в здание парламента, в ответ силовики применили слезоточивый газ.