Зеленский отреагировал на заявление Лаврова о готовности принять его в России

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции отреагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности принять Зеленского в России.

«Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы этот человек в таком формате не согласился? Зачем об этом говорить? Ты же мужчина, взрослый человек вроде бы, с опытом большим. Зачем это делать?» — заявил Зеленский.

Он выразил мнение, что предложение не даст никакого результата.

Также Зеленский заявил, что, как президент Украины, он не может не затрагивать тему Донбасса.

При этом он заявил, что «хочет встречаться» и «не боится любого формата».

«Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я что, на лыжах покатался? О чём мы говорим, серьёзные вещи. Хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море», — сказал он.

Ранее Лавров заявил о готовности принять Зеленского в России для обсуждения отношений двух стран. По его словам, Зеленский может приехать «в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся».

При этом глава МИД отметил, что если Зеленский хочет обсуждать тему Донбасса, то это необходимо делать в контактной группе, в которой по решению «нормандской четвёрки» должны рассматриваться вопросы урегулирования напрямую между Киевом, Донецком и Луганском.