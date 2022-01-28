Президент Украины Зеленский заявил о желании получить конкретику по членству в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о желании Киева получить конкретику по перспективам членства страны в НАТО.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, в данном случае речь идёт о безопасности и гарантиях.

«Мы хотим конкретики (по членству в НАТО. —RT), мы должны на что-то рассчитывать», — заявил украинский лидер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов сесть за стол переговоров с Россией и выслушать, чем озабочены российские власти.