Президент Украины Зеленский заявил о желании получить конкретику по членству в НАТО

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о желании Киева получить конкретику по перспективам членства страны в НАТО.
Президент Украины Зеленский заявил о желании получить конкретику по членству в НАТО
  • ©Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, в данном случае речь идёт о безопасности и гарантиях.

«Мы хотим конкретики (по членству в НАТО. —RT), мы должны на что-то рассчитывать», — заявил украинский лидер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов сесть за стол переговоров с Россией и выслушать, чем озабочены российские власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить