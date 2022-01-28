Президент Казахстана Токаев: спусковым крючком январских событий стала коррупция

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что системная коррупция послужила «спусковым крючком» массовых беспорядков, которые произошли в республике в начале января.
Президент Казахстана Токаев: спусковым крючком январских событий стала коррупция
  • AP

Об этом информирует пресс-служба казахстанского президента в Twitter.

В сообщении говорится, что партия «Нур Отан» должна быть в авангарде объявленной Токаевым «беспощадной борьбы с коррупцией», а также выдвигать полезные инициативы по данной «серьёзнейшей проблеме».

«Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений», — приводятся слова Токаева.

Ранее сообщалось, что Токаев избран председателем правящей партии Казахстана «Нур Отан».

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