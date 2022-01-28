Президент Казахстана Токаев: спусковым крючком январских событий стала коррупция
- AP
Об этом информирует пресс-служба казахстанского президента в Twitter.
В сообщении говорится, что партия «Нур Отан» должна быть в авангарде объявленной Токаевым «беспощадной борьбы с коррупцией», а также выдвигать полезные инициативы по данной «серьёзнейшей проблеме».
«Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений», — приводятся слова Токаева.
Ранее сообщалось, что Токаев избран председателем правящей партии Казахстана «Нур Отан».