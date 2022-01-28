МИД России будет следить за судьбой задержанной в Белоруссии россиянки Цвикевич

В МИД России будут следить за судьбой задержанной на территории Белоруссии россиянки Веры Цвикевич, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Про Цвикевич я не слышал... Мы, конечно, будем интересоваться её судьбой, как мы это делаем в любой другой стране. И да, здесь есть вопросы, которые требуют очень тесного взаимодействия правоохранителей», — сказал он.

В интервью четырём радиостанциям — «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» — он отметил важность решения таких вопросов «по-союзнически, по-братски».

Ранее «Вести» сообщали о задержании гражданки России Веры Цвикевич по обвинению в участии в протестах в Белоруссии. Против россиянки возбудили уголовное дело.

Сотрудники посольства России в Белоруссии выясняют обстоятельства инцидента.