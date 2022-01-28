В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ в жилых районах Донбасса

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В пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что ведомство вновь фиксирует бронетехнику Вооружённых сил Украины в подконтрольных Киеву населённых пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ в жилых районах Донбасса
  • AP

Об этом сообщает Луганскинформ.

«В зоне ответственности 57-й бригады зафиксированы инженерная машина БАТ-2 вблизи села Орехово-Донецкое, боевая машина пехоты БМП-1 и боевая бронированная машина — вблизи села Крымское», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в жилом районе села Малиновое ВСУ разместили бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2, а у Попасной — бронированную эвакуационную машину.

Ранее в ЛНР заявили о регулярно барражирующих над Украиной самолётах-разведчиках США и Британии.

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