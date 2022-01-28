В Узбекистане полностью восстановили газоснабжение после блэкаута

В Узбекистане полностью восстановили газоснабжение всех потребителей после блэкаута 25 января, заявили в пресс-службе Минэнерго республики.

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«В Узбекистане восстановлено газоснабжение 100% потребителей», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.