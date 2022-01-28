Генконсул России назвал беспрецедентной операцию по эвакуации граждан из Алма-Аты

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Операция по эвакуации граждан из Алма-Аты во время массовых протестов не имеет прецедентов в российской истории, заявил генконсул России в Казахстане Евгений Бобров.
Генконсул России назвал беспрецедентной операцию по эвакуации граждан из Алма-Аты
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  • © Anadolu Agency

«Это была беспрецедентная операция. Эвакуировать за один день 1,5 тыс. человек, а в целом за всю операцию — 2240 человек — такого не было в истории России никогда. Это пример потрясающей слаженной командной работы, каждый участник которой внёс вклад в успех общего дела», — рассказал Бобров в интервью РИА Новости.

По его словам, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди лично участвовал в организации эвакуации граждан путём общения с руководством пограничной, миграционной служб и органов безопасности.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что в связи со стабилизацией ситуации в Казахстане мероприятия по вывозу российских граждан самолётами Военно-космических сил страны завершаются.

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