В МИД России заявили о прекращении вывоза россиян самолётами ВКС из Казахстана

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в связи со стабилизацией ситуации в Казахстане мероприятия по вывозу российских граждан самолётами Военно-космических сил страны завершаются.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ДСКЦ МИД России.

«В связи со стабилизацией ситуации в Республике Казахстан с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты... Мероприятия по вывозу граждан России самолётами Минобороны завершаются», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу заявил о важной роли миротворцев ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.