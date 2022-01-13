В МИД России заявили о прекращении вывоза россиян самолётами ВКС из Казахстана

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что в связи со стабилизацией ситуации в Казахстане мероприятия по вывозу российских граждан самолётами Военно-космических сил страны завершаются.
В МИД России заявили о прекращении вывоза россиян самолётами ВКС из Казахстана
  • AP

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ДСКЦ МИД России.

«В связи со стабилизацией ситуации в Республике Казахстан с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты... Мероприятия по вывозу граждан России самолётами Минобороны завершаются», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу заявил о важной роли миротворцев ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.

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