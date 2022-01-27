Советник главы ЛНР Мирошник: весь мир влез во внутриукраинский конфликт

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Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что, «по сути дела, весь мир влез во внутриукраинский конфликт».

«Мы понимаем, что во всю эту игру включились большие игроки, и не просто в словах. Сегодня министр обороны Украины говорит, что у нас очередная «птичка» прилетела, другая «птичка» прилетела...» — сказал Мирошник.

Он уточнил, что речь идёт о военно-транспортных самолётах.

«Если вы помните, то они очень осторожно в 2014, 2015, 2017 годах говорили: мы одеяла, мы палатки пришлём... А сейчас послушайте — это Javelin, это Stinger ждут», — подчеркнул Мирошник.

По его словам, для всего мира это звучит так, как будто надо «спасать Украину» и поставлять ей «всё это добро».

«Только мы понимаем, что вот всё это добро пойдёт не против России... Оно приедет конкретно в Донбасс. То есть, по сути дела, весь мир влез в наш внутриукраинский конфликт», — сказал он.

Также он высказался о целях иностранных военных советников на Украине.

«Они спровоцируют какую-то вспышку, они организуют какую-то специальную операцию: подрыв, диверсию, да всё что угодно — местный локальный фейерверк. И создадут картинку войны. Весь мир устроит картинка войны, чтобы обвинить Россию во всех остальных грехах. А потом разбираться уже никто не будет», — заявил Мирошник.

27 января офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин рассказал, что сотрудники Вооружённых сил Украины обстреляли территорию ЛНР, в результате чего погиб сотрудник Народной милиции.

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