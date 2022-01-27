Лукашевич заявил о попытках «зарубежных кураторов» дестабилизировать ситуацию на Украине

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что «зарубежные кураторы» Украины активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в этой стране.
Лукашевич заявил о попытках «зарубежных кураторов» дестабилизировать ситуацию на Украине
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Об этом сообщило РИА Новости.

«Зарубежные кураторы сегодняшней Украины активизировали попытки дестабилизировать обстановку внутри этой страны и подтолкнуть киевский режим к необдуманным и губительным военным решениям», — сказал Лукашевич.

Он также заявил, что за неделю в Киев прибыли не менее четырёх самолётов с американскими военными грузами, в том числе летальные вооружения и боеприпасы для использования в Донбассе.

«Ранее на маршруте между Киевом и британскими островами «прописалась» челночная британская военно-транспортная авиация», — заявил дипломат.

Ранее зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина превратилась в «игрушку в руках НАТО и прежде всего США», страна используется как инструмент геополитического давления на Россию, а также на Китай.

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