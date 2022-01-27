Зеленский и комиссар ЕС обсудили энергетическую безопасность Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский и комиссар Евросоюза по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи обсудили энергетическую безопасность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

«Отдельно во время встречи были обсуждены конкретные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины и стран ЕС в условиях современных вызовов безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии заявили, что республика оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме.

Позднее в «Укрэнерго» подтвердили данную информацию.