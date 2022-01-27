Зеленский и комиссар ЕС обсудили энергетическую безопасность Украины
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Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.
«Отдельно во время встречи были обсуждены конкретные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины и стран ЕС в условиях современных вызовов безопасности», — говорится в заявлении.
Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии заявили, что республика оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме.
Позднее в «Укрэнерго» подтвердили данную информацию.