В ЛНР считают, что ВСУ не будут использовать Javelin повсеместно в Донбассе

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Глава управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко выразил мнение, что ВСУ смогут только локально применить в Донбассе американские ракетные комплексы Javelin из-за малых объёмов поставок на линию боевого соприкосновения.
В ЛНР считают, что ВСУ не будут использовать Javelin повсеместно в Донбассе
  • AP

«Тут стоит отметить, что использование данных средств не будет повсеместным ввиду их дороговизны и малых объёмов поставок на линию боевого соприкосновения», — сказал он РИА Новости.

Лещенко отметил, что американские комплексы могут быть использованы «для пропаганды в репортажах СМИ».

25 января США передали Украине 79 т груза, включая 300 установок Javelin.

Перед этим глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракеты Javelin уже появились на территории Донбасса.

Как отметили в российском посольстве в Вашингтоне, поставляемое Соединёнными Штатами на Украину оружие окажется в руках боевиков и террористов.

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