В ЛНР считают, что ВСУ не будут использовать Javelin повсеместно в Донбассе
- AP
«Тут стоит отметить, что использование данных средств не будет повсеместным ввиду их дороговизны и малых объёмов поставок на линию боевого соприкосновения», — сказал он РИА Новости.
Лещенко отметил, что американские комплексы могут быть использованы «для пропаганды в репортажах СМИ».
25 января США передали Украине 79 т груза, включая 300 установок Javelin.
Перед этим глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракеты Javelin уже появились на территории Донбасса.
Как отметили в российском посольстве в Вашингтоне, поставляемое Соединёнными Штатами на Украину оружие окажется в руках боевиков и террористов.